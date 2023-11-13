نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم عرابي وشريف سالم يبدأوا مهمة تدعيمات فيوتشر في يناير بمتابعة مباراة دجلة وبتروجت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواجد هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، في ستاد السلام لمتابعة مباراة وادي دجلة وبتروجت، أمس الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري المحترفين، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

هيثم عرابي وشريف سالم يبدأوا مهمة تدعيمات فيوتشر في يناير بمتابعة مباراة دجلة وبتروجت

وحرص عرابي على التواجد مع فريق الاسكاوتينج للنادي والذي يتواجد به شريف سالم ويعاونه طارق حموده، من أجل متابعة لاعبين في فريق بتروجت، تمهيدُا لضمهما في يناير المقبل.

وجاء ترشيح لاعبين من بتروجت بقرار من شريف سالم مدير الإسكاوتينج والذي تواجد مع الفريق البترولي قبل أن ينضم لنادي فيوتشر، حيث تعتبر هذه المباراة الثانية التي يتابعها عرابي لنادي بتروجت، حيث حضر مباراة بترول أسيوط الأولى وانتهت بفوز بتروجت 2-0.

