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أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي بيراميدز إخطارا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة بشأن تحديد موعد مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

رابطة الأندية تخطر بيراميدز بموعد مواجهة الإسماعيلي في دوري نايل

وقررت الرابطة إقامة المباراة في الرابعة عصر الثلاثاء الموافق ٢٨ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار سابع جولات الدوري.

يذكر أن بيراميدز يبدأ مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد التوقف الدولي الجاري، حيث يستضيف فريق مازيمبي الكونغولي في السادسة من مساء الجمعة ٢٤ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في أولى جولات دور المجموعات.

