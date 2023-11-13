نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صافرة التحكيم المصري تدير مباراة الافتتاح ببطولة شمال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الإثنين بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 التي تقام في تونس.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الافتتاح بين ليبيا والمغرب التي تقام في على ملعب الكرم في الثالثة من مساء الإثنين.

ويتكون طاقم التحكيم المصري الذي يدير المباراة من هشام القاضي حكم الساحة والمساعد محمد مجدي سليمان والمساعد طارق مصطفي، وحكم احتياطي: يوسف بودربال (الجزائر)، والمراقب: عواز الطرابلسي (تونس).

ولم يقتصر ظهور التحكيم المصري في مباراة ليبيا والمغرب فقط ولكن من المقرر ظهوره أيضا في مباراة تونس والجزائر التي تقام في نفس توقيت مباراة ليبيا والمغرب على ملعب اريانة، حيث تم اختيار مراقب المباراة من مصر وهو الحكم الدولي السابق سمير عثمان.

الجدير بالذكر أن مباراة تونس والجزائر

يديرها حكم ساحة: مصطفى فتحي الدرسي (ليبيا)، حكم مساعد اول: محمد مصطفى التير (ليبيا)، وحكم مساعد ثان: ناجي عبد السلام (ليبيا)، وحكم احتياطي: محمد الحويضري (المغرب).

