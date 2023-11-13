تكريم «200» فائز فـي المسابقات الرياضية بشمال الباطنة

صحار ـ من إبراهيم الفارسي:

احتفلت لجنة الرياضة المدرسية بمحافظة شمال الباطنة امس بقاعة جامع السلطان قابوس بصحار بتكريم الفائزين في مختلف الرياضات والحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات الرياضية على مستوى سلطنة عمان. أقيم حفل التكريم تحت رعاية لجينة بنت محسن درويش الزعابية عضو الاتحاد العماني لكرة القدم بحضور الدكتور وليد بن طالب الهاشمي مدير عام تعليمية شمال الباطنة وعدد من ممثلي الأندية الرياضية بالمحافظة وجمع من المدعوين. وأكد محمد بن عبدالله المقبالي أمين سر لجنة الرياضة المدرسية بشمال الباطنة أن عدد المكرمين بلغ أكثر من (200) فائز في المسابقات الرياضية على مستوى سلطنة عمان من الفرق الرياضية المدرسية والمعلمين والمعلمات في عدد من الرياضات شملت خماسيات كرة القدم والطائرة الشاطئية والشطرنج وألعاب القوى، وكرة الطاولة الريشة الطائرة. وأشار المقبالي إلى أهمية هذا التكريم ليكون حافزا لتحقيق المزيد من النتائج في المسابقات الرياضية التي ينفذها الاتحاد العماني للرياضة المدرسية.

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