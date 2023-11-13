فريق مخيليف يتوج بكأس مسابقة كرة القدم للفرق الأهلية بمحافظة شمال الباطنة

صحار ـ من يحيى بن سالم المعمري:

توج فريق مخيليف التابع لنادي صحم بكأس مسابقة كرة القدم للفرق الأهلية بمحافظة شمال الباطنة (سراج) بعد فوزه على فريق الهلال من نادي صحار بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي صحار الجديد تحت رعاية سعادة عبدالله بن علي بن سليمان البلوشي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صحار، وكان فريق مخيليف قد أقصى فريق فلج العوهي في الدور نصف النهائي وفريق الهلال تخطى فريق الخليج، وبعد نهاية المباراة قام راعي حفل الختام بتكريم فريق مخيليف البطل وفريق الهلال الوصيف، وكرم أصحاب الجوائز الفردية وهم : اللاعب محمد بن سيف البلوشي من فريق مخيليف الفائز بجائزة الهداف برصيد 5 أهداف ونواف بن حمدان الشبلي الذي فاز بجائزة افضل لاعب والحارس علي بن صالح الحمداني الحاصل على جائزة أفضل حارس من فريق الهلال، ونال التكريم حكام المباراة النهائية ولجان العمل والتنظيم .. شارك في المسابقة 12 فريقا هم الهلال وفلج العوهي والخليج من نادي صحار، ومخيليف من نادي صحم، والتضامن والشباب من نادي الخابورة، والصقر والقرحة من نادي السويق، والطريف وغضفان من نادي السلام، وشباب عمق والخويرية من نادي مجيس، وأقيمت المسابقة بتنظيم مؤسسة القيصر للتجهيزات الرياضية بالتعاون مع مكتب سعادة محافظ شمال الباطنة والمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بالمحافظة.

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