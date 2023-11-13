مطلع ديسمبر المقبل.. انطلاق سباق وادي المعاول لاختراق الضاحية

كتب ـ محمد بن سالم المعولي:

عقدت اللجنة المنظمة لسباق وادي المعاول لاختراق الضاحية المزمع إقامته في الأول من ديسمبر المقبل اجتماعا بمكتب سعادة والي الولاية برئاسة سعود بن سعيد المعولي نائب رئيس المجلس البلدي عضو اللجنة الرئيسية اجتماعا مع فريق من الاتحاد العماني لألعاب القوى المتمثل في كل من الدكتور وائل المنسق الفني لألعاب القوى وعبدالله الذهلي ونصر السيابي اعضاء لجنة التحكيم للاطلاع على مسارات السباق والخطة المرسومة له.

الجدير بالذكر أن السباق سيتضمن اربع فئات الفئة الأولى لمسافة 1.5 كم من مواليد 2011 – 2013 أما الفئة الثانية لمسافة 3 كم من مواليد 2008 – 2010 والفئة الثالثة لمسافة 6 كم تكون من عمر 40 سنة فما فوق، والفئة الرابعة من مواليد 2007 فما دون لمسافة 10 كم، ومن شروط اللجنة أن يكون المتسابق من أبناء ولاية وادي المعاول وأن يكون لائقا صحيا والالتزام يشروط وضوابط السباق.

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