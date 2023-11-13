بمشاركة 200 طالبة ختام ناجح للبطولة المدرسية لألعاب القوى للإناث بتعليمية جنوب الشرقية

صور ـ من عبدالله باعلوي:

اختتمت لجنة الرياضة المدرسية بمحافظة جنوب الشرقية البطولة المدرسية لألعاب القوى للإناث من مواليد (٢٠٠٩-٢٠١٠)، والتي أقيمت بالمجمع الرياضي بصور وبالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب وشركة أوكسيدنتال عمان؛ حيث شهدت البطولة مشاركة ٢٠٠ طالبة من ١١ مدرسة في منافسات الجري ١٠٠م و200 متر و٤٠٠ م والتتابع ٤×١٠٠ والوثب الطويل والوثب العالي ودفع الجلة ورمي الرمح واقيمت البطولة تحت رعاية حنية بنت راشد العلوية مدير دائرة الشؤون المالية بالندب حيث جاءت نتائج البطولة على النحو التالي في مسابقة ١٠٠م حصلت الطالبة لمار بنت خليفة من مدرسة الكامل على المركز الأول وجاءت الطالبة أسماء بنت جمعة الداودية من مدرسة البر في المركز الثاني والطالبة مريم بنت سالم من مدرسة ميمونة بنت سعد في المركز الثالث وفي مسابقة ٢٠٠م حصلت الطالبة فردوس بنت حمود من مدرسة ميمونة بنت سعد على المركز الأول والطالبة لمار بنت خليفة من مدرسة الكامل في المركز الثاني والطالبة بدور بنت أحمد من مدرسة البر في المركز الثالث وفي مسابقة ٤٠٠م حصلت الطالبة عهد بنت أحمد الراسبية من مدرسة الوافي على المركز الأول، وجاءت الطالبة وصال بنت أحمد الفارسية من مدرسة الخنساء في المركز الثاني والطالبة حنين بنت تيمور من مدرسة المروة في المركز الثالث وفي مسابقة التتابع ٤×١٠٠م حصل فريق مدرسة رمال الشرقية على المركز الأول وجاء فريق مدرسة ميمونة بنت سعد في المركز الثاني وفريق مدرسة حي الشروق العالمية في المركز الثالث. وفي مسابقة الوثب الطويل حصلت الطالبة منى بنت محمد المشرفية من مدرسة الخنساء على المركز الأول وجاءت الطالبة حلا بنت عبدالله العمرية من مدرسة ميمونة بنت سعد في المركز الثاني والطالبة يقين الراسبية من مدرسة الوافي في المركز الثالث وفي مسابقة الوثب العالي حصلت الطالبة نرمين الداودية من مدرسة حي الشروق العالمية على المركز الأول وجاءت الطالبة آلاء العلوية من مدرسة الخنساء في المركز الثاني والطالبة مريم رامي من مدرسة حي الشروق العالمية في المركز الثالث وفي مسابقة رمي الرمح حصلت الطالبة فجر الهاشمية من مدرسة ميمونة بنت سعد على المركز الأول وجاءت الطالبة حور الكيتانية من مدرسة الكامل في المركز الثاني والطالبة مهرة البلوشية من مدرسة الخنساء في المركز الثالث وفي مسابقة دفع الجلة حصلت الطالبة فجر الهاشمية من مدرسة ميمونة بنت سعد على المركز الأول وجاءت الطالبة زمرد العلوية من مدرسة رملة أم المؤمنين في المركز الثاني والطالبة مريم المشايخية من مدرسة بلاد صور في المركز الثالث.