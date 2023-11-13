فرانكفورت ـ د. ب. أ: يعتزم منتخب ألمانيا إقامة معسكره بمركز أديداس التدريبي في بلدة هرتسوجن آوراخ خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، التي تُقام على الملاعب الألمانية الصيف المقبل. وأكد رودي فولر، مدير المنتخب الألماني، لمحطة (بي آر) التليفزيونية، أن جوليان ناجيلسمان، مدرب الفريق الجديد، وافق على الخطة التي وضعها سلفه هانسي فليك في السابق. وقال فولر: «الشيء المهم، وهذا أمر مؤكد، هو أننا سنكون في هرتسوجن آوراخ خلال بطولة أوروبا. لدينا فرص رائعة للتدريب هناك».وكان القرب النسبي من الملاعب الثلاثة التي ستقام على مباريات ألمانيا بدور المجموعات في المسابقة القارية عاملا حاسما في إقامة المعسكر بهذه البلدة القريبة من مدينة نورمبرج.

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