نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. حلم جديد لـ كولر وآخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق واقتراب رحيل نجم الأهلي وموعد عودة الونش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

حلم جديد لـ كولر

يعتزم مسؤولو النادي الأهلي إبرام صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يستهدفون التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، الظهير الأيمن لفريق فيوتشر.

ووفقًا لتقارير صحفية، يسعى الأهلي لضم عبد الواحد من فيوتشر، على أن يكون التبادل مقابل التنازل عن لاعب أو لاعبين من صفوفه عبر عمليات الإعارة خلال شهر يناير. يأتي ذلك في ظل انتهاء عقد اللاعب مع فيوتشر في نهاية الموسم الحالي، مما يتيح له التوقيع مع أي فريق اعتبارًا من العام المقبل.

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آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن آخر التطورات الصحية لدى العامري فاروق نائب رئيس النادي، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة واغماء خلال الأيام الماضية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن الحالة لم تشهد تحسنًا حتى اللحظة الحالية، ويتم متابعته بشكل مستمر من جانب الأطباء، حيث يستمر وجوده في غرفة العناية المركزة.

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بشرى سارة لنادي الزمالك قبل مواجهة أبوسليم

في خطوة تعزز من قوة صفوفه، استعاد فريق الزمالك جهود الظهير الأيسر محمد عبدالشافي، حيث شارك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الاثنين.

شارك عبدالشافي في جزء من التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. اكتفى عبدالشافي بالمشاركة في الجزء البدني من التمرين قبل أن يكمل التدريبات في صالة الجيمانيزيوم كجزء من برنامجه التأهيلي.

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كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موافقه المبدئية على إعارة لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويخرج التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب المارد الأحمر، عن حسابات مارسيل كولر منذ بداية الموسم الجاري، حيث طلب المغادرة على سبيل الإعارة حال عدم مشاركته.