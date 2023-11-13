نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق برينتفورد، في الجولة القادمة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي 2023-2024.

وكان فريق أرسنال قد نجح في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره بيرنلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك في إطار منافسات الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يلتقي فريق أرسنال مع نظيره برينتفورد، يوم 25 من شهر نوفمبر الجاري الموافق السبت المقبل، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي 2023-2024، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.