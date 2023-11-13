فـي ختام دوري عام الهوكي أهلي سداب يحتفظ باللقب للمرة الثانية على التوالي والسيب وصيفا وصحار ثالثا

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني:

احتفظ نادي أهلي سداب بلقب دوري عام الهوكي للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على نادي السيب بنتيجة 3/‏‏1 في المباراة النهائية التي اقيمت مساء امس الأول على ملعب الهوكي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر واقيم حفل الختام الدوري تحت رعاية سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام بحضور سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب والدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني للهوكي واعضاء مجلس الادارة وعدد من المسؤولين بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، جاء فوز أهلي سداب باللقب بعد تألق لاعبه أسعد القاسمي بتسجيل 3 أهداف في اللقاء ليحتل نادي السيب مركز الوصافة، كما تُوّج نادي صحار بالمركز الثالث بعد فوزه على نادي النصر بنتيجة 2 /‏‏ 1 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وعلى صعيد الجوائر الفردية في المسابقة حصل لاعب نادي السيب أحمد بن سبيبل البلوشي على جائزة هداف الدوري، أما جائزة أفضل حارس بالدوري فكانت من نصيب فهد بن خميس النوفلي حارس نادي صحار، بينما ذهبت جائزة أفضل لاعب بالدوري إلى فهد بن حسن اللواتي لاعب نادي السيب، وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى واعد هاجس بن عبدالله ضفيران حارس نادي النصر، فيما حصل على جائزة أفضل لاعب واعد ليث الوهيبي لاعب نادي أهلي سداب. بدأ اللقاء الختامي في الدوري برغبة وطموح من طرفي المباراة أهلي سداب والسيب في تحقيق نتيجة الفوز وخطف لقب الدوري، وفي الدقائق الأولى من الربع الأول كان كلا الفريقين متكافئين في نسبة الاستحواذ والسيطرة على مجريات المباراة، وأتيحت عدة فرص لأهلي سداب للتسجيل ولكنه لم يستغلها بالشكل الصحيح، وبعد محاولات عديدة رصد نادي السيب فرصة قريبة من مرمى أهلي سداب افتتح فيها التسجيل عبر اللاعب قاسم بن موسى الشبلي في الدقيقة 14، لينتهي الربع الأول لصالح السيب بهدف مقابل لا شي. وفي الربع الثاني من اللقاء تمركز اللعب في منتصف الملعب واكتفى الفريقان بتأمين مناطقهما الدفاعية، ولم ينجح كلا الفريقين من استغلال الهجمات القريبة من مرمى الخصم، وأضاعوا العديد الركنيات الجزائية، لينتهي الربع بنتيجة 1/‏0 لصالح السيب.

وفي بداية الربع الثالث وبالتحديد في الدقيقة 32 نجح نادي أهلي سداب بتسجيل أول أهدافه عبر اللاعب أسعد القاسمي محققا نتيجة التعادل، وحصل نادي السيب بفرصة جيدة للتسجيل من ركنية جزائية لكن لم يتم استغلالها كما يجب وجاءت خارج مرمى أهلي سداب، لينجح أهلي سداب بعدها بقليل بتسجيل الهدف الثاني في المباراة عبر مضرب اللاعب ليث الوهيبي، ليواصل السيب سعيه لتقليص الفارق لكن محاولاته كانت خجولة على المرمى، وانتهى الربع الثالث بتقدم أهلي سداب بهدفين مقابل هدف للسيب. وفي الربع الرابع والأخير من المباراة دخل نادي أهلي سداب بهدف المحافظة على النتيجة في المقابل دخل نادي السيب باحثا عن فرصة للتسجيل وتقليص الفارق بالتعادل، ونجح نادي السيب في فرض أفضليته في الدقائق الأولى، ووصل في مرات عديدة إلى مرمى نظيره أهلي سداب ولكن لم يسجل بسبب الدفاع المحكم لنادي أهلي سداب، ثم واصل أهلي سداب هجومه وصناعة فرص حقيقية للتسجيل لينجح من إحداها بإضافة الهدف الثالث عبر اللاعب أسعد القاسمي في الدقيقة 56، وفي نهاية الربع الأخير لم يستطع لاعبو السيب تهديد مرمى أهلي سداب ووجدوا صعوبة في اختراق دفاع أهلي سداب، لتنتهي المباراة بفوز نادي أهلي سداب بنتيجة 3/‏1. يذكر أن الأندية المشاركة في الدوري قد وزعت على 3 مجموعات جغرافية، حيث ضمّت المجموعة الأولى أندية محافظة مسقط وهي: أهلي سداب والسيب ومسقط، أما المجموعة الثانية فضمّت أندية محافظة ظفار وهي: صلالة والنصر وظفار والاتحاد ومرباط، بينما ضمّت المجموعة الثالثة أندية محافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة، وتضم صحار وصحم والرستاق، وتبارت الفرق فيما بينها بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة.

أثر إيجابي

قال الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس الاتحاد العماني للهوكي: بان دوري عام الهوكي لهذا الموسم جاء مختلفة عن النسخ السابقة في عدة جوانب أبرزها المدة الزمنية لتنفيذ الدوري لم تتعدى 3 أسابيع وكانت جداول المباريات مضغوطة وذلك بسبب ضيق الوقت الذي يعاني منه الاتحاد، ولعبنا الدوري بنظام التجمع، وقد تكون هذه الظروف شكلت أثرا إيجابيا على المستوى الفني للاعبين للعب تحت الضغط وتقديم أفضل ما لديهم، وبشكل عام شهد الدوري مستويات فنية متقاربة بين الفرق المشاركة، كما أن في هذه النسخة من الدوري لم تسمح اللجنة المنظمة بمشاركة لاعبين أجانب أو محترفين لإتاحة فرص أكثر للاعبين العمانيين للظهور ولعب أكبر قدر من المباريات، وفي المربع الذهبي للدوري كانت جميع الفرص متساوية للفرق، حيث كان من المتوقع وصول أي فريق منهم إلى النهائي دون استثناء، أما فيما يخص تنظيم الدوري سار وفق ما خطط له ولم نواجه أي تحديات وذلك نظرا لما يتمتع به الاتحاد العماني للهوكي من خبرات تنظيمية متراكمة من تنظيم بطولات ومسابقات دولية وإقليمية، أما حول اكتشاف المواهب، بلا شك أن اللجان الفنية المختصة في الاتحاد تحرص على تقييم أداء اللاعبين في كل دوري سواء دوريات المراحل السنية أو الدوري العام وانتقاء الأفضل منهم لتمثيل المنتخبات الوطنية.

السجل الذهبي

انطلقت النسخة الأولى لدوري عام سلطنة عمان للهوكي في عام 1976 وفاز باللقب نادي النهضة واحتفظ النهضة بلقبي عامي 1977 و1978، وكسر نادي الأهلي احتكار نادي النهضة للقب الدوري، حيث فاز بلقب عام 1979 بعدها دخل نادي مطرح في صراع على اللقب، فاستطاع أن يحتكره لمدة 8 سنوات متتالية منذ عام 1980 وحتى عام 1988 بعدها دخل نادي عمان السجل للمرة الأولى بفوزه بلقب عام 1989 ليعود نادي مطرح ويسيطر على اللقب في عامي 1990 و1991. بعدها دخل نادي الشرطة قائمة السجل الذهبي بفوزه بلقب الدوري لأول مرة في عام 1992، وفي عام 1993 فاز نادي السيب لأول مرة، وفي عام 1994 حصل نادي سداب على اللقب، وعاد نادي السيب وفاز باللقب في عامي 1995 و1996، ليعود بعدها نادي سداب للفوز بلقبه الثاني في عام 1997 ويحتكر اللقب لمدة ثلاث سنوات متتالية 1998 و1999، وفي عام 2000 حصل نادي السيب على اللقب، وحصل نادي الهلال على اللقب في موسم 2001/‏‏‏2002، كما حصل السيب على اللقب في عام 2003 وسداب في 2004 ومسقط لأول مرة عام 2005 والسيب عام 2006 ومسقط عام 2007 والنصر عام 2008، وفي عام 2009 أقيم دوري المناطق وفاز أهلي سداب باللقب عامين متتاليين عام 2010 و2011، وحصل بوشر على لقبه الأول عام 2012 والنصر في عام 2013 وأهلي سداب عامي 2014 و2015 والنصر عامي 2016 و2017 وأهلي سداب 2018 و2019، ولم تقم المسابقة في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا، وأحرز أهلي سداب اللقب موسم 2022 .