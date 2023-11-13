الرياض ـ د. ب. أ: توّج فريق ماجديبورج الألماني بلقب بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2023» التي استضافتها السعودية للمرة الرابعة على التوالي على صالة وزارة الرياضة بالدمام، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر. وتمكن ماجديبورج من تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق فوكس برلين الألماني بنتيجة (34-32) بعد أن امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم فريق فوكس برلين بفارق 3 أهداف (16-13) وعقب نهاية اللقاء، سلم مصطفى وآل نمر، قائد فريق ماجديبورج كأس البطولة والميداليات الذهبية.

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