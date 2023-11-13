استعدادا للمشاركة فـي البطولة المدرسية بمصر منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم يستأنف غدا تدريباته بمعسكره الإعدادي الأخير

يستأنف غدا منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تدريباته اليومية في معسكره الاعدادي الثامن الذي يقام خلال الفترة من 15 الى 17 من الشهر الجاري بمحافظة مسقط قبل التوجه الى جمهورية مصر العربية للمشاركة في البطولة المدرسية العربية التي تقام بمصر خلال الفترة من 17-27 نوفمبر الجاري.

حيث تأتي هذه المشاركة تحت مظلة وإشراف الاتحاد العماني للرياضة المدرسية بعد العودة من مصر يعود للتجمع من جديد استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين العاشرة التي تستضيفها سلطنة عمان خلال الفترة من 10 الى 20 ديسمبر القادم بمشاركة 8 منتخبات هي: منتخبنا (المستضيف)، الأردن، الإمارات، سوريا، العراق، السعودية، لبنان، واليمن. وقد اختار الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني انور الحبسي 23 لاعبا لدخول في هذا المعسكر وهم: عبدالعزيز بن محمد البلوشي (الخابورة) وقصي بن جميل المشايخي وفهد بن جميع المشايخي وزياد بن علي المطاعني (جعلان) وأصيل بن أحمد الحبسي (المضيبي) وعلي بن إبراهيم العويني (صحم) وابراهيم بن بدر الشامسي وراشد بن سليمان السليمي ( فنجاء ) وقاص بن أسعد الازكي وابراهيم بن سالم التمتمي والحسن بن علي القاسمي ( مسقط ) ورياض بن محمد الطارشي (الشباب) حمد بن سعيد المسكري ومحمد بن يعقوب المشايخي ( صور ) ومعاذ بت يونس الهنائي ( السويق ) وفراس بن بدر السعدي ومحمد بن ناصر الصالحي والوليد بن خالد البريدعي ويزن بن محمد الخالدي (السويق)، والمعتصم بن خالد المقبالي وعبدالله بن سعيد العجمي (صحار) وسليمان بن داود الخروصي ( السيب ) وسليمان بن احمد المحروقي ( البشائر).

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