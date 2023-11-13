نوير بصدد تقديم كرة بطولة يورو 2024

برلين ـ د. ب. أ: وقع الاختيار على نجم حراسة المرمى الألماني مانويل نوير ليكون ضيف الشرف عند تقديم الكرة الخاصة ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) غدا الأربعاء، حسب ما أعلنته شركة «أديداس» الراعية. وسيكون نوير وفيليب لام مدير بطولة يورو 2024 حاضرين خلال المراسم المقررة في برلين لتقديم كرة البطولة الأوروبية التي تستضيفها ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليو. وسيتدرب المنتخب الألماني بالكرة يوم غد الأربعاء استعدادا لمباراتيه الوديتين أمام تركيا والنمسا خلال الأسبوع المقبل. ولا يتواجد نوير حاليا ضمن قائمة المنتخب الألماني حيث عاد مؤخرا إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب إصابته بكسر في القدم في ديسمبر الماضي.لكن جوليان ناجلسمان المدير الفني للمنتخب الألماني ألمح إلى أن نوير، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كاس العالم 2014، سيعود إلى قائمة الفريق في مبارياته المقررة في مارس.ويتولى مارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة الإسباني، حراسة مرمى المنتخب الألماني بشكل أساسي في غياب نوير ويتطلع إلى مواصلة هذا الدور في البطولة الأوروبية التي قد تشهد منافسة شرسة بين الحارسين. وتجدر الإشارة إلى أن نوير37 عاما شارك مع المنتخب الألماني في كل البطولات الكبيرة منذ كأس العالم 2010. ويضم المنتخب الألماني ثلاثة حراس آخرين قبل مباراتيه المقبلتين، هم كيفن تراب حارس آينتراخت فرانكفورت وأوليفر بومان حارس هوفنهايم ويانيس بلاسفيتش حارس لايبزج.

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