اعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد للصالات بقيادة المدرب الوطني يحيى المعشري ومساعدة حسن المعمري قائمة المنتخب التي ستبدأ مرحلة الاعداد يوم 22 من الشهر الجاري استعدادا لدورة الالعاب الخليجية الاولى للشباب التي ستقام في دولة الامارات العربية المتحدة في شهر ابريل 2024 وكذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم للشباب التي ستقام في شهر يونيو 2024 م وتتكون القائمة المختارة الاولية من 25 لاعبا هم: أحمد بن عياد المعشري وجيه بن محمد البلوشي ومحمد بن جاسم المحرمي وحسين بن علي البلوشي ويزن بن يحيى البوسعيدي وزكريا بن يعقوب القاسمي ومحمد بن انور البلوشي وفهد بن عياد المعشري وغسان بن نجيب المعشري وعصام بن عاصم البلوشي وسعيد بن محمد الحسني (السيب) ومحمد بن عادل الحسني وسعود بن نصر الحسني و حمد بن هلال الحسني ومازن بن عديم البطاشي ومحمد بن ابراهيم الحديدي وبشار بن سعيد الحسني والايهم بن محمد الحسني ومامون بن عادل الحسني (مسقط) وهاني بن مبارك الهاشمي و الوارث بن خليفة المنذري وهود بن خلفان الزكواني وعبدالعزيز بن علي السيفي و لؤي بن علي السليماني (نزوى). ويتكون باقي اعضاء الجهاز الفني والاداري من أحمد الجساسي اداري وابراهيم الفوري اخصائي العلاج الطبيعي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعدادا لدورة الألعاب الخليجية والتصفيات الآسيوية الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد يعلن القائمة الأولية و22 نوفمبر بداية التجمع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.