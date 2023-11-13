فـي الطريق لكأس العالم 2026 منتخبنا الوطني يسير بخطى ثابتة لإكمال جاهزيته لمواجهتي الصين تايبيه وقرغيستان

متابعة ـ صالح البارحي:

يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم آخر حصصه التدريبية في السابعة مساء اليوم بساحة ملعب شؤون البلاط السلطاني، على أن يختتم في السابعة مساء غد تحضيراته من ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في السابعة مساء، حيث الحصة التدريبية الرئيسية التي يتهيأ من خلالها الاحمر العماني لمواجهته الأولى أمام الصين تايبيه في بداية مشواره بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهله لمونديال العالم 2026 ونهائيات أمم آسيا 2027 ، والتي يأمل من خلالها برانكو أن يسجل تاريخا لم يسبقه إليه أحد؛ بالتواجد بين كبار العالم للمرة الأولى في التاريخ خاصة وأن الفرصة مواتية بشكل أكبر عن ذي قبل نظرا للكثير من الجوانب الإيجابية التي أحدثها الاتحاد الدولي في شأن المنتخبات المتأهلة للعرس العالمي القادم.

برانكو يعمل بشكل متواصل وبحماس كبير رفقة لاعبي المنتخب الذين يأملون في أن يكونوا جزءا من حدث كبير يسجل باسم الوطن بعد محاولات سابقة لم يكتب لها النجاح، فالأمل والطموح والحماس عنوان رئيسي يضعه كل من يرتدي شعار الاحمر العماني ومن خلفهم جماهير وفية تسعى بأن تكون سندا وعونا لمرحلة قادمة اكثر فرحا، وهي من كانت السند القوي خلف مسيرة الكرة العمانية في سنوات ماضية ومناسبات كثيرة لم تكن لتتحقق فيها الأفراح لولا وقفتهم ودعمهم للاعبين مهما كانت الظروف ، وباعتقادي أن مباراة الافتتاح لمشوار طويل قادم يجب أن تكون مكتملة العناصر من كافة الجوانب حتى نقف صفا واحدا لتحقيق هذا الحلم.

متابعة إدارية

حضر تدريبات أمس الأول كل من محسن المسروري نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم ومحمد اليحمدي الأمين العام بالاتحاد، حيث تابع الاثنان التدريبات التي استمرت لمدة ساعتين بقيادة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، ووقف الاثنان على جاهزية الفريق الاحمر واستمعوا لعدد من الملاحظات التي أبداها الجهاز الفني قبل انطلاق صافرة بداية مشوارنا الآسيوي مساء الخميس القادم .

إجهاد وراحة

شعر اللاعب محمود المشيفري بإجهاد كبير في حصة تدريبات أمس الأول بعد الضغط الذي تعرض له اللاعب العائد من إصابة في الفترة الماضية، الأمر الذي أجبر الجهاز الفني بإيعاز من الجهاز الطبي لإراحته من مشاركته والإشراف عليه بشكل متواصل، علما بأن المشيفري التحق بالتدريبات الجماعية قبل فترة قصيرة بعد أن كان ضمن الثلاثي صلاح اليحيائي وعاهد الهديفي اللذين لا زالا يتدربان انفراديا حتى الآن .

طرح التذاكر

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم بدء بيع تذاكر مباراة منتخبنا أمام نظيره الصين تايبيه، حيث بدأ طرح التذاكر التي قيمتها (ريالين) للمدرجات العادية و (20) ريالا للمنصة الرئيسية بدءا من الثالثة مساء أمس عبر عدد من المنافذ بمحلات (أهلين) بالقرم وجامعة السلطان قابوس وطريق غلا السريع والغبرة الشمالية (بجوار أستر) وميجا المعبيلة والموالح وحلبان والمعبيلة الجنوبية وغلاء بجانب المستشفى السلطاني وطريق الانصب السريع والخوير (33) ومرتفعات العامرات .

مؤتمر صحفي

اختار الاتحاد العماني لكرة القدم قاعة المؤتمرات بفندق هرمز لإقامة المؤتمر الصحفي لمدربي الفريقين، وذلك ظهر الغد، حيث يبدأ المؤتمر الصحفي لمدرب الصين تايبيه عند الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة، فيما يأتي المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب منتخبنا برانكو إيفانكوفيتش عند الساعة الواحدة وعشر دقائق تقريبا . المؤتمر سيكون للحديث عن تجهيزات المنتخبين وطموحاتهما في هذه التصفيات، وسيكون مدربا الفريقين جاهزين للرد على أي استفسارات قد تكون حاضرة من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة التي ستتواجد في القاعة .

تدريب أخير

التدريب الأخير (الرسمي) للمنتخبين سيجري على ساحة الملعب الرئيسي لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر مساء غد إن شاء الله تعالى، حيث يتدرب منتخب الصين تايبيه لمدة ساعة واحدة ابتداء من السادسة وحتى السابعة، فيما يبدأ منتخبنا تدريباته عقب نهاية الحصة التدريبية لمنتخب الصين تايبيه أي عند السابعة وعشر دقائق تقريبا، وسيستمر التدريب لمدة ساعة واحدة هي بمثابة تطبيق خطة اللعب التي سيظهر بها المنتخبان في مباراة الخميس التي يأمل فيها المنتخبان تسجيل بداية نموذجية نحو إنطلاقة تنتظرها الجماهير العمانية منذ سنوات ليست بالقصيرة على أن تتحقق في هذه المرة بالتواجد بين كبار العالم في مونديال 2026 إن شاء الله تعالى .

مغادرة

بعثة منتخبنا ستغادر إلى بيشكيك عاصمة قرغيستان يوم الجمعه 17 نوفمبر عبر طائرة خاصة، حيث يلاقي واحدا من المنتخبات المتطورة (قرغيسان) في السادسة مساء الثلاثاء القادم على ساحة ملعب إيميني اومورزاكوفا في الجولة الثانية للتصفيات الآسيوية المزدوجة، وهي مباراة هامة للغاية ونتيجتها ستحدد الكثير من معالم خط سير الاحمر العماني في هذه التصفيات آملين أن يعود سامبا الخليج بثلاث نقاط كاملة بإذن الله تعالى .