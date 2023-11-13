الأهلي يشترط بند خاص قبل تمديد عقد عمرو السولية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، آخر التطورات في ملف تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم.

الأهلي يشترط على عمرو السولية بند خاص

وينتهي تعاقد عمرو السولية مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

وقال المصدر إن مسؤولو النادي الأهلي عرضوا على السولية تمديد تعاقده مع النادي لمدة موسمين.

وأضاف المصدر بأن الأهلي يشترط تجديد الموسم الثاني مع مشاركة السولية في 80 % من المباريات في الموسم الأول من التجديد.

وأشار المصدر إلى أن عمرو السولية يتمسك بالتجديد موسمين دون شروط خاصة أن أغلب المباريات لا يلعب أساسيًا في تشكيل الأهلي مع السويسري مارسيل كولر.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد ١٣ نقطة متساويًا مع بيراميدز، لكن النادي الأحمر يملك مباراة مؤجلة.

