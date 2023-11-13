أون سبورت تحصل على حقوق بث مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - حصلت قنوات أون تايم سبورت على حقوق بث مباريات مصر في تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

أون سبورت تحصل على حقوق بث مباريات مصر

وتنطلق تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الأربعاء القادم في المجموعات المختلفة في التصفيات.

وانطلق معسكر منتخب مصر اليوم استعدادًا لمباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب الجزائر بهدف لكل فريق في مباراة ودية دولية استعدادًا لتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب جيبوتي ضمن لقاءات الجولة الأولي من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها مساء يوم الخميس القادم على ستاد القاهرة.

