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أحمد جودة - القاهرة - فوز أسوان وبترول أسيوط وأبو قير ومصر للمقاصة بدورى المحترفين

أسفرت مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى بدورى القسم الثاني دوري المحترفين عن فوز فريق بترول أسيوط على فريق غزل المحلة بهدف دون رد سجله أحمد رفاعي في الدقيقة 17 من الشوط الأول.



- فوز فريق أسوان على فريق مكادى بثلاثية مقابل هدفين.

تقدم ناصر الفار لمكادى في الدقيقة 8 واستطاع اسوان التعادل عبر لاعبه محمد مرسي في الدقيقة 31.

وأضاف حسام عرفات الهدف الثاني لأسوان في الدقيقة 43 من الشوط الأول.

وإدرك مرسي سيسا الهدف الثالث لاسوان في الدقيقة 24 من الشوط الثاني.



وجاء هدف مكادى الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة عن طريق عبد الله وحيد.



- فوز فريق ابو قير للاسمده على فريق النصر للتعدين بخماسية نظيفة انتهى الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما ابراهيم جلال في الدقيقة 10 وأحمد عصام بالدقيقة 44.



وفي الشوط الثاني أضاف أحمد فايز الهدف الثالث.



وإدراك محمد نور الهدف الرابع واختتم مهرجان الاهداف أحمد راشد في الدقيقة 40.



- فوز فريق مصر للمقاصة على فريق جمهورية شبين بهدف دون رد سجله عبد الرحمن زين من ركلة جزاء في الشوط الثاني.