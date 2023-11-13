نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة طنطا للقاء النجوم غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا الرياضي معسكرًا مغلق، استعدادًا لمواجهة فريق النجوم، وذلك ضمن منافسات دوري القسم الثاني أ (دوري المحترفين).

ويواجه فريق طنطا نظيره النجوم غدًا الثلاثاء، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب طنطا، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

وأعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق قائمة فريقه لخوض لقاء الغد والتي ضمت كلا من:

أحمد علي

ساهر عبد المنعم زياده

ميدو جمال

حسام غالى

الحسينى سمير

أحمد ربيع الشيخ

محمد حموشة

كريم أسامة

فارس طارق

أحمد الشامى

أسامة النجار

حسون محمد

محمد عاطف

محمد رمضان

نانا انتوى

مصطفى الكومى

شريف مجدي

ابراهيم جمال عواد

محمد السيد عبد الهادي

محمد محسن شيكا

ويدخل فريق طنطا اللقاء وهو في المركز الخامس عشر برصيد 8نقاط، بينما يحتل فريق النجوم المركز الثامن عشر برصيد 6نقاط.

القنوات الناقلة للمواجهة بين طنطا والنجوم

وتُذاع المواجهة التي تقام بين فريق طنطا أمام نظيره النجوم عبر شاشات قناة اون تايم سبورت 2.