نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل موعد مباراة الاسماعيلي وبيراميدز في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز عن تلقي إشعار من رابطة الأندية المحترفة بخصوص موعد مباراته في الدوري المصري الممتاز أمام الإسماعيلي. ستقام المباراة على ملعب "الدفاع الجوي" في إطار الجولة السابعة من الدوري.

تعديل موعد مباراة الاسماعيلي وبيراميدز

يحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد 6 مباريات، حقق الفوز في 4 منها وتعادل وخسر مباراة واحدة.

في المقابل، يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من 6 مباريات، فاز في مباراة واحدة، تعادل في أخرى، وخسر 4.

موعد المباراة بين بيراميدز والإسماعيلي في الدوري المصري هو يوم الثلاثاء 28 نوفمبر في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت السعودية.

يستعد بيراميدز أيضًا لبدء مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة مازيمبي الكونغولي يوم 24 نوفمبر بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وذلك على ملعب "الدفاع الجوي".