حقيقة تدهور العلاقة بين ليفاندوفسكي ولامين يامال بعد مباراة ألافيس

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية حقيقة تدهور العلاقة بين لاعبي برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال، خلال مباراتهم أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

حقيقة تدهور العلاقة بين ليفاندوفسكي ولامين يامال

فيديوهات أظهرت غضب ليفاندوفسكي من يامال خلال المباراة، حيث كان هناك فرصة ليامال للتسجيل وعندما اقترب من ليفاندوفسكي لمصافحته داخل منطقة الـ18، تجاهله الأخير.

وفقًا للتقرير، تحدث ليفاندوفسكي ويامال بشكل مباشر بعد الحادثة وحلوا الخلاف على الفور، إلا أن الإعلام قام بتسليط الضوء على الواقعة بشكل كبير، في حين أكد التقرير أن علاقتهما جيدة وأن الحادثة كانت مجرد انفعال في الملعب، خاصةً أن برشلونة كان متأخرًا في النتيجة وكانت هناك حالة من التوتر بين اللاعبين بسبب الحاجة الماسة لتحقيق الفوز.