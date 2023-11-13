نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مودرن فيوتشر والزمالك بدوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، موعد مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة مودرن فيوتشر والزمالك

وتلقى نادي مودرن فيوتشر إخطارًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، يفيد بإقامة مواجهة الزمالك بالدوري يوم الأربعاء ٢٩ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد السلام في تمام السابعة مساءً.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لإستضافة فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري على ملعب ستاد السلام، في أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.