نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير اتحاد الكرة يكشف لـ "دوت الخليج الرياضي": أوسوريو لم يشكو الزمالك وتواجد لهذا السبب فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف وليد العطار المدير التنفيذي للإتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف المدير الفني السابق للزمالك الكولومبي اوسريو.

تصريحات وليد العطار حول تواجد أوسوريو داخل الزمالك

وقال وليد العطار في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": "أوسوريو لم يتقدم بأي شكوى ضد نادي الزمالك".

وتابع: "المدرب الكولومبي بالفعل لم يقدم أي شكاوى ضد القلعة البيضاء أو المسؤولين".

وأضاف:" الاتحاد المصري لكرة القدم ليس طرفا في الأزمة على الإطلاق، الموضوع الحالي بين أوسوريو ونادي الزمالك فقط لا غير".

وأكمل: "لا توجد لوائح داخل الاتحاد تدين أي طرف من الأطراف دون شكوى أو ورق رسمي من الطرف الذي يمتلك الشكوى ثم النظر ثم يبدأ فيها من جانب اتحاد الكرة".

وأتم العطار تصريحاته قائلًا: "الاتحاد المصري لن يتحرك في أي شيء خاصة أن أوسوريو لا يدين أي أحد، وتواجد داخل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بصفة ودية للسؤال فقط عن عملية سداد مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك".