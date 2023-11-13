نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يخوض تدريباته باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة جيبوتي بتصفيات المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الفريق سيخوض تدريباته بداية من اليوم الاثنين حتى الاربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي في الساعة السابعة مساء استعدادا لمواجهة جيبوتي المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الاولي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

منتخب مصر يخوض تدريباته باستاد القاهرة



وانطلق معسكر منتخب مصر ظهر اليوم الاثنين استعدادا لمباراتي جيبوتي وسيراليون المقرر لهما يومي ١٦ و١٩ نوفمبر في الجولة الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتضم المجموعة أيضًا منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيوبيا.

وينضم القائد محمد صلاح هداف ليفربول لمعسكر الفريق بالقاهرة الثلاثاء، وذلك بعد حصوله على راحة لمدة يوم واحد عقب وصوله من إنجلترا.