نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتراجع في التصنيف العالمي بعد وداع بطولة الدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت شبكة "OPTA” للإحصائيات عن ترتيب الأندية الأفريقية، والذي أتى بعد بطولة الدوري الإفريقي الأخيرة.

وشهد الأهلي رقم سلبي بعد وداع بطولة الدوري الافريقي على يد صن داونر، في دور نصف النهائي.

الأهلي في المركز الثاني إفريقيا

واحتل الأهلي المركز الثاني إفريقيا، ليتراجع رقمه إفريقيا بينما احتل المركز 167 عالميا، رغم الصدارة في قائمة المتوجين باللقب.

ومن جانب اخر احتل صن داونر المركز الأول، بعد التتويج بالنسخة الأولى على حساب الوداد المغربي.

بينما احتل المركز 100 عالميا، ليساهم تتويجه في تواجده في مراكز مهمة.

وتصنف الأندية حسب المردود على أرضية الملعب إضافة لما حصدوه من بطولات.

