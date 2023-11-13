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أحمد جودة - القاهرة - "بمساعدة مرموش".. نجم الأهلي يدخل حسابات البوندسليجا

"بمساعدة مرموش".. نجم الأهلي يدخل حسابات البوندسليجا، أصبح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد عبدالمنعم مدافع الفريق، تحت أنظار تجربة الاحتراف خلال الفترة القليلة المقبلة.

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حيث أشارت عدة تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، عن تلقي محمد عبدالمنعم عروض من الدوري السعودي، بجانب متابعته والاهتمام به من عدة أندية أوروبية، حيث ارتبط اسمه من قبل بنادي بايرن ميونخ الألماني، وحاليًا يتابعه نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بشكل كبير.

"بمساعدة مرموش".. نجم الأهلي يدخل حسابات البوندسليجا

وأشارت التقارير الصحفية وكشفت عن وجود إهتمام من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، بهدف التعاقد مع محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي في شهر يناير المقبل، ليرافق الدولي المصري وجناح منتخب مصر عمر مرموش في الفريق.

"بمساعدة مرموش".. نجم الأهلي يدخل حسابات البوندسليجا

حقيقة عرض اتحاد جدة لضم محمد عبدالمنعم

وكان تلقى مدافع المارد الأحمر عرض خلاص فترة الصيف الماضية، من فريق اتحاد جدة السعودي للرحيل إلى الخليج من النادي الأهلي، وذلك لتعويض غياب الدولي المصري أحمد حجازي صخرة دفاع منتخب مصر، نتيجة لتعرضه للإصابة بأمراض الرباط الصليبي، ولكن قُبل العرض بالرفض من الأحمر وتمسك باللاعب الدولي.

نهاية عقد محمد عبدالمنعم مع الأهلي

ويتمد عقد محمد عبدالمنعم مع النادي الأهلي حتى صيف 2025، ليستمر بين صفوف المارد الأحمر لمدة موسمين آخرين، كما يسعى مسؤولو القلعة الحمراء لتجديد عقد اللاعب، خاصة أنه أصبح أفضل المدافعين داخل القارة السمراء، ومن أهم ركائز الفريق، في ظل الاستعدادات للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية شهر ديسمبر المقبل، بجانب المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا.

قيمة محمد عبدالمنعم السوقية

بات المدافع الدولي محمد عبدالمنعم من أعلى لاعبي الدوري المصري الممتاز في القيمة السوقية، وذلك بناء على موقع ترانسفير ماركت العالمي الذي يختص في قيمة اللاعبين السوقية، حيث وصلت قيمة لاعب الأهلي إلى 3 مليون دولار نتيجة لتألقه مع منتخب مصر وفريقه.

"بمساعدة مرموش".. نجم الأهلي يدخل حسابات البوندسليجا

مشوار محمد عبدالمنعم مع النادي الأهلي

أصبح عبدالمنعم أهم الركائز الأساسية لقوام تشكيل النادي الأهلي الأساسي، منذ عودته إلى فريق المارد الأحمر بعد قطع إعارته إلى نادي فيوتشر، وخاض 80 مباراة بقميص القلعة الحمراء، نجح في تسجيل 6 أهداف من خلالها، أهمهم الهدف من رأسية في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أمام الوداد البيضاوي الذي منح الأحمر لقب القارة السمراء للمرة الـ 11 في تاريخه على أرضية ملعب مركب محمد الخامس في المغرب.

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

ويستعد حاليًا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره ميدياما الغاني يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر القادم، في إطار منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ولم يتم تحديد مكان المباراة حتى الآن.