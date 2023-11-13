نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهة جيبوتي، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ووقع المنتخب المصري في المجموعة المجموعة الأولى من التصفيات بجانب منتخبات "بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي".

موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات المونديال

يلتقي الفراعنة مع جيبوتي الخميس المقبل الموافق 16 نوفمبر 2023، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم 2026، وتنطلق المباراة فى السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي.

قائمة منتخب مصر لمباراتي جيبوتى وسيراليون في تصفيات المونديال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد ومروان عطية، ومحمد النني وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي.

في الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، وحسين الشحات.

