طلائع الجيش يفوز على الهلال الليبي وديًا استعدادًا لعودة الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي طلائع الجيش الفوز على الهلال الليبي وديًا بثلاثية مقابل هدف واحد استعدادًا لعودة الدوري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وأحرز الأهداف على التوالي محمد هاني وموسي دياورا وكريم طارق لنادي طلائع الجيش أمام الهلال الليبي بينما أحرز هدف نادي الهلال الليبي معتصم التايب.

وقام الكابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي طلائع الجيش بتجربة بعض اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل عودة مباريات الدوري.

يحتل نادي طلائع الجيش المركز السابع برصيد 10 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراه طلائع الجيش والجونة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لمواجهة الجونة ضمن لقاءات الجولة الثامنة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 30 نوفمبر على ستاد جهاز الرياضه العسكري.

