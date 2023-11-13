نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة الإعلامين وأطفيح.. وتألق تحكيمي من منطقة الدقهلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمتلئ مباريات القسم الثالث، بالإثارة والقوة في نتائجها، ومواهب شابة تحاول الكفاح والعمل من أجل الوصول لدوري الأضواء والشهرة مستقبلا.

مباراة الإعلامين وأطفيح، والتي جاءت ضمن المجموعة

الخامسة، منطقة "الجيزة"، وفارق نقطة وحيدة بين الفريقين قبل المباراة، لتكون المهمة نارية للحكم أحمد عبد الرازق.

طاقم المباراة

طاقم من منطقة الدقهلية تكون من أحمد عبد الرازق حكم ساحة، السيد زهرة مساعد أول، عبد الرحمن حلمي مساعد ثان.

المباراة شهدت تواجد عضو اللجنة الرئيسية مهند دبا، والذي قدم الإشادة القوية لعبد الرازق وطاقمه، حول أدائهم في المباراة.

أحمد عبد الرازق كان واحد من الأبطال في منطقته، فبعد الإصابة أثناء الاختبارات البدنية، يعود وبقوة في مباراة كأس مصر والتي جمعت الترسانة والبطل الأولمبي، وفي مباراة الإعلامين والتي صنفت ضمن قمة المجموعة.

أما المساعد الثاني عبد الرحمن حلمي، فاستطاع كسب الاشادة من مراقب المباراة، بتحركاته في الملعب وأدائه الفني، ليقدم مباراة ممتازة.



واستطاع فريق الإعلامين الفوز بثنائية نظيفة، سجلها كلا من خالد سعيد، ورجب أبو سريع.

ويشهد القسم الثالث ظهور عناصر تحكيمية واعدة قدمت الأداء المرجو منها، لتستكمل المسيرة في الممتاز.