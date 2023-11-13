نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات أمم إفريقيا لكأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة أون تايم سبورتس، عن معلق مباراة منتخب مصر وجيبوتي، في المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس القادم، وذلك ضمن منافسات تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026.



موعد مواجهة منتخب مصر ضد جيبوتي

ويحتضن لقاء منتخب مصر ضد نظيره جيبوتي، ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساء، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم.

معلق مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026



وأسند اللقاء بين منتخبي مصر وجيبوتي للمعلق الرياضي أيمن الكاشف مهمة التعليق.



وقد تواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بتصفيات إفريقيا لكأس العالم، بجانب بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.