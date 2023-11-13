عاجل.. تعديل موعد مباراة الأهلي وسموحة في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - قامت رابطة الأندية بتعديل موعد مباراة الأهلي ضد سموحة، وذلك ضمن الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز "نايل".

تعديل موعد مباراة الأهلي وسموحة في دوري نايل



وتم تغيير موعد مباراة الأهلي أمام سموحة، في المواجهة المقرر إقامتها على ملعب استاد المقاولون العرب.



وأعلنت رابطة الأندية إقامة مباراة الأهلي ضد سموحة في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة السابعة، يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر.



وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد سموحة في تمام الساعة الرابعة مساء.

ويتربع المارد الأحمر صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 13 نقطة، من خوض 5 مباريات، في حين وجود مواجهة مؤجلة.



ويحتل فريق سموحة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، من خوض 6 مباريات.