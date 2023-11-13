نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب مصر الأول نظيره السيراليوني، في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والذي سيقام على الأراضي الكندية والأمريكية والمكسيكية.

ويقع الفراعنة في المجموعة الأولى في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026، برفقة كل من "بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي".

موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات المونديال

تقام مباراة مصر مع سيراليون في التاسع عشر من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم 2026، على ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا، في ظل الأزمة التي تواجهها سيراليون خلال الفترة الأخيرة.

قائمة منتخب مصر لمباراتي جيبوتى وسيراليون في تصفيات المونديال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد ومروان عطية، ومحمد النني وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي.

في الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، وحسين الشحات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون

وتنقل مباراة المنتخب المصري مع نظيره السيراليوني على شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية الناقل الحصري لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

