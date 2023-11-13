كارثة كروية كلوب "يطرد" محمد صلاح من نادي ليفربول.. ورد "ناري" من النجم المصري!!تفاصيل اكثر

انت الأن تتابع خبر كارثة كروية كلوب "يطرد" محمد صلاح من نادي ليفربول.. ورد "ناري" من النجم المصري!!تفاصيل اكثروالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرغب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول في الإطاحة بالفرعون المصري محمد صلاح بعد أن وجد البديل المناسب.وأفادت تقارير صحفية، أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أرسل كشافين لمتابعة بديل النجم المصري محمد صلاح.

وارتبط محمد صلاح بمغادرة ليفربول في وقت سابق، مع تطلع اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع الجناح المصري.

ومن ذلك الحين، تشير تقارير الصحف إلى سعي ليفربول للتعاقد مع بديل لـ محمد صلاح، تحسبًا لرحيله.

وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أرسل كلوب كشافين لمتابعة فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وتواجد أوسيمين مع منتخب بلده نيجيريا وشارك في مباراة ودية أمام المملكة العربية السعودية.

ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يجد ليفربول منافسة قوية في سعيه لضم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.

من جهته منح الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي موافقة مبدئية للانتقال الى نادي اتحاد جدة السعودي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.