نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. القبض على رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم (اعرف السبب) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحفظت النيابة العمومية التونسية، على رئيس الاتحاد التونسي وديع الجرئ، وذلك لتهم عديدة أبرزها الفساد والتربح الغير مشروع.

وكان وديع في قبضة الشرطة أواخر شهر أكتوبر الماضي، وخضع للتحقيق لهذه القضايا.

قرار للتفتيش في هذه القضايا

وتأتي تهم رئيس الاتحاد التونسي، تحت ستار الفساد المالي والإداري، والتربح الغير مشروع من منصبه.

وتحفظت النيابة العمومية على الجرئ بعد صدور قرار للتفتيش في حقه بذمة هذه القضايا.

ومن جانب اخر تستضيف الأراضي التونسية دورة شمال إفريقيا لمنتخبات 2005/2006، والتي تشهد مشاركة المنتخب المصري، إضافة لتواجد تحكيمي جاء أبرز الأسماء فيه سمير عثمان.

