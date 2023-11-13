الفوز الخامس على التوالي.. الأرجنتين تبحث عن رقم جديد أمام أوروجواي

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث منتخب الأرجنتين، عن الفوز الخامس على التوالي في المباراة التي تقام فجر يوم الجمعة المقبل، ضد أوروجواي، والتي يستضفها ملعب لا بومبونيرا في بوينس آيرس، وذلك ضمن الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم «فيفا» 2026.

الأرجنتين يسعى للفوز على أوروجواي



ويدخل منتخب الأرجنتين تحت قيادة القائد ليونيل ميسي، المواجهة ضد أوروجواي، وهو متربع على صدارة التصفيات برصيد 12 نقطة، في الفوز في 4 مباريات.



ونجح ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، في قيادة منتخب الأرجنتين في الفوز على بيرو، بهدف نظيف في المواجهة التي أقيمت على ملعب ليما الوطني.



كما يدخل منتخب أوروجواي المواجهة وهو في وصافة التصفيات، برصيد 7 نقاط.



وقد فاز منتخب أوروجواي على البرازيل بهدفين مقابل لاشيء، خلال الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم «فيفا» 2026، والتي أقيمت على ملعب سنتيناريو بمونتيفيديو.