عاجل.. "عقوبة عبرة" رئيس الزمالك يقسو على أحمد فتوح وصبحي والزناري

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي مؤمن الجندي، أن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك سيتخذ قرارات رادعة في اجتماع اليوم.

رئيس الزمالك يقسو على أحمد فتوح وصبحي والزناري

وقال الجندي عبر برنامجه الإذاعي "فاول": "رئيس الزمالك سيوقع عقوبة تقطم الظهر على ثلاثي الزمالك".

وأضاف: "هذه العقوبة ستكون بمثابة الرسالة وعبرة لكل اللاعبين بعدم اللعب مع الزمالك بشكل أو بآخر".

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا هامًا اليوم، لمناقشة العديد من الملفات الشائكة.

واستطرد: "اجتماع مجلس الزمالك سيشمل عقوبات ثلاثي الفريق بالإضافة لأزمة أوسوريو والتعاقد مع مدير فني جديد".

واختتم مشددًا على أن نادي الزمالك، يرغب في التعاقد مع مدير فني أجنبي ولكن بمواصفات خاصة أهمها المقابل المادي يكون مناسبًا للقلعة البيضاء.