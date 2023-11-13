نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رابطة الأندية تُعلن عقوبات مباراة الأهلي أمام الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة عامر حسين، عقوبات الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والجونة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

عقوبات مباراة الأهلي أمام الجونة



والتقى الفريقين يوم السبت الماضي الموافق 11 من نوفمبر الجاري، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي لكل منهما، على استاد خالد بشارة في الغردقة، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري.

وجاءت عقوبات مباراة الأهلي والجونة على النحو التالي:

إيقاف اللاعب أحمد محمود أحمد لاعب فريق الجونة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد بعد حصوله على إنذارين في نفس المباراة.



ولم تصدر رابطة الأندية أي عقوبة ضد جماهير الأهلي، بعد الإشتباكات التي نشبت بينهم في المدرجات خلال مباراة الأحمر ضد الجونة.



ورصدت كاميرات قناة أون تايم سبورتس الإشتباكات القوية التي حدثت في مدرجات الأهلي في لقاء الجونة، وإثر ذلك تدخل الامن من أجل فض هذا الشغب.