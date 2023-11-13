نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يتفق مع الساحر المغربي وشرط وحيد يعرقل الصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من التعاقد مع صفقة مغربية من طراز رفيع خلال الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير من أجل دعم صفوف الفارس الأبيض.

الزمالك يقترب من ضم أشرف بن شرقي

وبحسب الإعلامي مؤمن الجندي عبر برنامجه على الراديو “فاول” فإن نادي الزمالك يقترب من التعاقد مع أشرف بن شرقي والعودة من جديد إلى الفارس الأبيض خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضاف الجندي خلال البرنامج أن الزمالك اتفق مع أشرف بن شرقي على كافة الأمور للعودة إلى بيته من جديد ولن هناك مانع وحيد يعرقل الصفقة في الوقت الحالى.

وفجر الجندي مفاجآة قوية أن المانع الوحيد في الوقت الحالى هو المقابل المادي حيث يطالب اللاعب بمبلغ كبير من أجل الانتقال إلى الزمالك.

واختتم:"من المُتوقع أن تشهد الايام القادمة تطور كبير في صفقة انتقال اشرف بن شرقي إلى نادي الزمالك".