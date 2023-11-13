الرياضة

حمدي سلمان يُهدي عيادة "محبي الأهلي" لمعهد بحوث ومستشفى العيون بالجيزة

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أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس حمدي سلمان، أحد محبي النادي الأهلي، بإهداء عيادة متكاملة بها جميع الأجهزة والإمكانات إلى معهد بحوث ومستشفى أمراض العيون بالجيزة، لخدمة المجتمع.. الهدية مقدمة باسم «محبي النادي الأهلي».

حمدي سلمان يُهدي عيادة "محبي الأهلي"


وجاءت اللفتة الطيبة من جانب سلمان، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المعهد، وتقديم خدمات طبية للمواطنين في ظل الظروف ‏الراهنة.‏

وعبرت جماهير الأهلي عن امتنانها لما قدمه سلمان، خاصة أنه اختار اسم محبي النادي الأهلي في ظل الدور المجتمعي الكبير لكل ‏من ينتمي للقلعة الحمراء.‏

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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