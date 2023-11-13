نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم مصري يُدير لقاء رواندا ضد جنوب إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الحكم الدولي أمين عمر لإدارة مباراة رواندا ضد نظيره جنوب إفريقيا، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

حكم مصري يُدير لقاء رواندا ضد جنوب إفريقيا

ويواجه منتخب رواندا نظيره جنوب إفريقيا، يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأعلن "كاف" عن طاقم تحكيم المواجهة المكون من أمين عمر حكمًا للساحة، ويُعاونه محمود أبو الرجال وأحمد توفيق، وأحمد الغندور حكمًا رابعًا.



ويسعى مجلس إدارة اتحاد الكرة لتطوير الحكام وتنفيذ كافة الإجراءات، حيث يحرص على الاستمرار في عقد اجتماعات مع لجنة الحكام بقيادة فيتور بيريرا، لمتابعة تنفيذ خطة تطوير الحكام التى وضعها قبل انطلاق الموسم الحالى، ومعالجة الأخطاء التى يقع فيها الحكام.

