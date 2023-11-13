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أحمد جودة - القاهرة - ارتبط اسم الإسباني مارتن زوبيميندي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسيداد، بالانتقال إلى صفوف فريق آرسنال، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم خط وسط الفريق الإنجليزي.

"سكاي سبورتس" توضح مصير زوبيميندي من الانتقال إلى آرسنال في الشتاء

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" موقف لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسيداد، مارتن زوبيميندي، من الانتقال إلى آرسنال في الميركاتو الشتوي.

وبحسب متخصص سوق الانتقالات، فابرزيو رومانو، بشبكة "سكاي سبورتس" عبر حسابه بمنصة "X" الاجتماعية، فإن اللاعب لن يغادر ريال سوسيداد في يناير.

وأكد رومانو على أن ميكيل أرتيتا، المدير الفني للجانرز، لديه اقتناع تام بقدراته اللاعب ويري أنه سيكون مشروعًا مثاليًا لآرسنال، إلا أن زوبيميندي سعيد في ناديه ولا يفكر في الرحيل.

يذكر أن اللاعب يمتلك عقدًا طويلًا مع ناديه ريال سوسيداد، يمتد حتى 30 يونيو 2027، وذلك بعدما قام بتمديد عقده في العام الماضي لمنع رحيله لأي نادٍ آخر.

ويمتلك اللاعب صاحب الـ 24 عامًا، سجلًا مميزًا مع منتخب إسبانيا عبر الفئات العمرية المختلفة، حيث أنه شارك لأول مرة مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في عام 2021 أمام ليتوانيا في مباراة ودية.

