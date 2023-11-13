نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق ومحبي الكرة الإفريقية مباريات منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتنقل قنوات أون تايم سبورت مباريات منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الخارج والداخل.

وخاض منتخب مصر مرانه الأول مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة جيبوتي في تصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب الجزائر بهدف لكل فريق في مباراة ودية دولية استعدادًا لتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

موعد مباراه منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات المؤهلة لكأس العالم

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب جيبوتي ضمن لقاءات الجولة الأولي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها مساء يوم الخميس القادم على ستاد القاهرة.

