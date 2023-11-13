نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح في التشكيل المثالي للجولة 12 بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في التواجد بالتشكيل المثالي للجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

حيث شهدت الأيام القليلة الماضية تألق النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول، بعدما سجل هدفين في شباك فريق برينتفورد في المباراة الماضية التي انتهت بفوز الريدز بثلاثية في بطولة الدوري الإنجليزي.

وذكرت شبكة «Sofascore» العالمية، ان محمد صلاح تواجد بشكل رسمي في التشكيل المثالي للجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل المثالى للجولة 12 في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: فان دايك (ليفربول)- ليندلوف (مانشستر يونايتد)- دالوت (مانشستر يونايتد)- زينشينكو (آرسنال).

خط الوسط: ليرما (كريستال بالاس)- بابلو سارابيا (وولفرهامبتون)- جيمس وارد براوس (وست هام).

في الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)- دومينيك سولانكي (بورنموث)- لياندرو تروسارد (آرسنال).

والجدير بالذكر أن فريق ليفربول، يستعد لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره مانشستر سيتي في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديدا يوم 25 نوفمبر الجاري.