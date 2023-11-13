نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات الأهلي بعد التوقف الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حرب من المواجهات، عقب انتهاء التوقف الدولي.



ويعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، موعد مواجهات النادي الأهلي بعد التوقف الدولي:

مباراة الأهلي ضد ميدياما

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ميدياما يوم السبت الموافق 25 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء.



مواجهة الأهلي ضد سموحة

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة ضد فريق سموحة، يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء.



مواجهة الأهلي ضد يانج افريكانز

يواجه المارد الأحمر نظيره يانح افريكانز يوم السبت الموافق 2ديسمير، في تمام الساعة التاسعة مساء.



مواجهة الأهلي ضد زد أف سي

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره زد أف سي، يوم الأربعاء الموافق 6ديسمبر، في تمام الساعة السابعة مساء.

مواجهة الأهلي ضد بلوزداد

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بلوزداد يوم السبت الموافق9 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساء.