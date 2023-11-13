عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا في صفقة أحمد فتوح

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي مؤمن الجندي، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي اتخذت قرارًا مفاجئًا في صفقة أحمد فتوح لاعب الزمالك الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وقال الجندي عبر برنامجه الإذاعي "فاول": "الأهلي قام بتعليق الصفقة تمامًا".

سبب تعليق مفاوضات الأهلي مع فتوح

وأضاف: "سبب تعليق الصفقة الطلبات المادية للاعب، حيث أبلغ الأهلي فتوح بأن عقده سيكون مع نجوم الفريق من الفئة الأولى مع بعض الامتيازات الإعلانية".

ويبحث الأهلي بشتى الطرق عن بديل قوي، للتونسي علي معلول نجم القلعة الحمراء حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وواصل: "الأهلي بدأ البحث عن بديل آخر غير أحمد فتوح، بعد مغالاة اللاعب في الطلبات المادية".

واختتم مشددًا على أن الأهلي توجه إلى محمد حمدي ظهير أيسر نادي بيراميدز الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري أيضًا، وربما يكون الأقرب للانضمام للمارد الأحمر.