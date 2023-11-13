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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، غياب لاعبه الدنماركي كريستيان إريكسن بسبب الإصابة، بعد المباراة التي جمعت الفريق بنظيره لوتون تاون، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد يكشف مدة غياب إريكسن عن الملاعب

وأكد النادي الإنجليزي في بيان رسمي، إن إريكسن لاحقته إصابة في الركبة، وإثرها سيغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهر.

وتابع مان يونايتد في بيانه أن هويلاند يعاني من شد عضلي، ويأمل أن يعود لصفوف الفريق قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يلاقي فريق مانشستر يونايتد التالية نظيره إيفرتون، يوم الأحد، الموافق 26 نوفمبر في الدوري الإنجليزي، قبل رحلته لتركيا من اجل مواجهة جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

