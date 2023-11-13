هل يرحل نجم نابولي إلى الدوري الإنجليزي؟

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أحمد جودة - القاهرة - أشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أن النيجري فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي كشف تقديره لبطولة الدوري الإنجليزي ليثير الجدل حول إمكانية انضمامه إلى أحد أندية البريميرليج خلال الفترة المقبلة.

هل يرحل أوسيمين إلى الدوري الإنجليزي؟

ولفت الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن عقد أوسيمين البالغ من العمر 24 عامًا ينتهي مع نابولي عقب نهاية الموسم المقبل وزعمت تقارير صحفية أن مفاوضات تجديد عقد أوسيمين مع نابولي قد تعثرت في الأسابيع الماضية مما يمهّد لانتقاله إلى وجهة جديدة يُرجَّح أن تكون خارج إيطاليا.

وقال أوسيمين في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو: " ليس لديّ فريق مُفضَّل في البريميرليج لكنني أملك قميصين، أحدهما لتشيلسي والآخر لمانشستر يونايتد".

واختتم أوسيمين تصريحاته قائلًا: "كثيرون من أصدقائي مشجعون لتشيلسي وبعضهم يشجعون مانشستر يونايتد. الدوري الإنجليزي هو الأرفع قدرًا عند أي لاعب أفريقي، إنها بطولة دوري كبيرة".

وأوضح فابريزيو رومانو أن أوسيمين كان مُرشحًا للرحيل عن نابولي في الصيف الماضي مع حصوله على عروض مالية مغرية من الهلال السعودي لكنه فضّل البقاء في نادي جنوب إيطاليا.

وألمح فابريزيو رومانو أن أوسيمين لعب دورًا رئيسيًا في قيادة نابولي للتتويج بلقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 1990 بتسجيله 26 هدفًا في 32 مباراة خاضها في البطولة المحلية الموسم الماض لينهي الموسم هدّافًا للدوري.

وأفاد فابريزيو رومانو نقلا عن موقع ترانسفير ماركت العالمي بأن أوسيمين سجل 6 أهداف وصنع هدف آخر في 10 مباريات خاضها مع نابولي في مختلف البطولات في الموسم الحالي.

