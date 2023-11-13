الرياضة

مجلس إدارة الزمالك يجتمع بفريق السلة لمؤزارته قبل مواجهة الأهلي غدًا

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أحمد جودة - القاهرة - حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على الاجتماع بالفريق الأول لكرة السلة، من أجل مؤازرته ومساندته قبل مواجهة الأهلي غدًا الثلاثاء في دور الـ 8 لبطولة دوري المرتبط.

مجلس إدارة الزمالك يجتمع بفريق السلة


وتوجه مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل إلى صالة محمد حسن حلمي لعقد جلسة مطولة مع فريق السلة قبل المباراة المهمة والمرتقبة أمام الأهلي.


وشهدت الجلسة تقديم الدعم والمساندة من مجلس إدارة نادي الزمالك للجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة الأهلي، وأكد الكابتن حسين لبيب على ثقته الكاملة في الفريق والجهاز الفني لتحقيق الفوز في اللقاء.


من جانبه أعرب أحمد مرعي المدير الفني لفريق كرة السلة عن امتنانه الشديد لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين، ووعد ببذل الجميع  لأقصى جهد ممكن خلال المباراة والفترة المقبلة.

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ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من، أحمد مرعى مديرًا فنيًا، وياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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