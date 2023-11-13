نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. شوبير يكشف موقف كولر ونجم المغرب يرشح مصر للفوز بكأس الأمم الإفريقية ومعلول قد يرحل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا ملخص الأسبوع "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية.

أسطورة المغرب السابق: منتخب مصر يظل مرشح للتتويج بأمم إفريقيا والسنغال والكاميرون فى الصورة

قال حسن ناظر نجم منتخب المغرب وبنفيكا البرتغالي والوداد السابق أن منتخب مصر يظل منافس قوي على بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار 2024.

وقال حسن ناظر فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" منتخب مصر يظل مرشح للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية ولا ننسى أنه المنتخب العربي الوحيد الذي يستطيع التتويج بالبطولة عندما يتم تنظيمها داخل منتخبات وسط إفريقيا.

وأضاف:" منتخب السنغال يظل مرشح لقوة للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الأداء الأخير وأيضا امتلاكه لاعبين رائعين وبجانب منتخب الكاميرون صاحب التاريخ الكبير.

وأتم:" لكنني أتوقع أن منتخب المغرب يستطيع الوصول للمباراة النهائية فى أمم إفريقيا المقبلة بعدما رأينا ذلك فى كأس العالم الأخير.

كريستو حزين بسبب كولر

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "كريستو حزين من استبعاد كولر، اللاعب عايش فى مصر منعزل، والدته متوفية وسنه صغير ولا أماكن خروج هنا، وزميله التونسى الوحيد فى الفريق علي معلول متزوج ولديه حياته الخاصة، والولد سلوكه محترم وعنده امكانيات متميزة وكان هداف الدوري التونسى ولعب لمنتخب الشباب التونسى وتألق".

ويضيف شوبير: "كريستو كان سيحترف في فرنسا ووافق على الانضمام للأهلى، كان لا بد أن يعطى فرصة خاصة أن لديه الكثير، ولو المدرب لا يراه جيد، ويترك اللاعب للرحيل".

وأضاف "فكرة أن إدارة الأهلى يمنح المدير الفنى سلطات مطلقة أصبحت أمر غير مقبول وذكرت ذلك في تواجد فايلر لما أصر على رحيل وليد أزارو، ونفس الأمر موسيمانى لما رفض التعاقد مع سفيان رحيمى من أجل ضم ميكيسونى ولما أصر على رحيل أليو بادجى".

أحمد جلال: معلول قد يرحل عن الأهلي وحمدي يرى أن الصيف الفرصة الأخيرة لعودته إلى التتش

أكد أحمد جلال الناقد الرياضي، أن التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد لا يستمر مع الأهلي عقب نهاية عقده.

وتابع جلال خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "معلول يشعر أنه عليه ضغوط قوية بعد تقدمه في العمر، ويرى أنه يفضل الرحيل موسم أو موسمين للخليج ثم يعود للعمل داخل النادي".

وأضاف أحمد جلال: "محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز، يرى أن الصيف هو الفرصة الأخيرة له للعودة إلى الأهلي مرة أخرى، ولكن في الوقت الحالي هناك ضغط من ناديه للحصول على توقيعه وتجديد عقده".

